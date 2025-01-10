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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療GMED-US的目標價調升至100元，幅度約5.26%

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 20:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Globus醫療(GMED-US)提出目標價估值：中位數由95元上修至100元，調升幅度5.26%。其中最高估值115元，最低估值85元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予Globus醫療評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀1位。

Globus醫療今(10日)收盤價為86.55元。近5日股價上漲5.26%，標普指數上漲0.85%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GMED市場預估目標價

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