鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療GMED-US的目標價調升至95元，幅度約3.26%
鉅亨網新聞中心 2024-12-18 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Globus醫療(GMED-US)提出目標價估值：中位數由92元上修至95元，調升幅度3.26%。其中最高估值115元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有17位分析師給予Globus醫療評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀2位。
Globus醫療今(18日)收盤價為83.42元。近5日股價下跌3.26%，標普指數上漲0.26%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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