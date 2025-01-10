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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大貝爾BCE-US的目標價調降至27.01元，幅度約5.69%

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 22:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對加拿大貝爾(BCE-US)提出目標價估值：中位數由28.64元下修至27.01元，調降幅度5.69%。其中最高估值32.38元，最低估值22.17元。

綜合評級 - 共有17位分析師給予加拿大貝爾評價：積極樂觀2位、保持中立13位、保守悲觀2位。

加拿大貝爾今(10日)收盤價為23.63元。近5日股價上漲5.69%，標普指數上漲0.85%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BCE市場預估目標價

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