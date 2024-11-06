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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為90.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.91元，其中最高估值3.18元，最低估值2.82元，預估目標價為90.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.18(2.9)3.64.074.69
最低值2.82(2.82)3.143.44.22
平均值2.93(2.86)3.393.884.43
中位數2.91(2.86)3.353.924.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值25.00億26.80億28.75億30.82億
最低值24.80億26.42億27.68億29.73億
平均值24.91億26.59億28.37億30.39億
中位數24.95億26.56億28.46億30.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.571.041.481.891.09
營業收入7.85億7.89億9.58億10.23億15.68億

詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGMED

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