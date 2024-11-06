鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療(GMED-US)EPS預估上修至2.91元，預估目標價為90.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-06 16:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Globus醫療(GMED-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.91元，其中最高估值3.18元，最低估值2.82元，預估目標價為90.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.18(2.9)
|3.6
|4.07
|4.69
|最低值
|2.82(2.82)
|3.14
|3.4
|4.22
|平均值
|2.93(2.86)
|3.39
|3.88
|4.43
|中位數
|2.91(2.86)
|3.35
|3.92
|4.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.00億
|26.80億
|28.75億
|30.82億
|最低值
|24.80億
|26.42億
|27.68億
|29.73億
|平均值
|24.91億
|26.59億
|28.37億
|30.39億
|中位數
|24.95億
|26.56億
|28.46億
|30.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.57
|1.04
|1.48
|1.89
|1.09
|營業收入
|7.85億
|7.89億
|9.58億
|10.23億
|15.68億
詳細資訊請看美股內頁：
Globus醫療(GMED-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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