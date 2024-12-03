鉅亨速報 - Factset 最新調查：Globus醫療GMED-US的目標價調升至92元，幅度約4.55%
鉅亨網新聞中心 2024-12-03 02:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Globus醫療(GMED-US)提出目標價估值：中位數由88元上修至92元，調升幅度4.55%。其中最高估值100元，最低估值80元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予Globus醫療評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。
Globus醫療今(3日)收盤價為84.21元。近5日股價上漲4.55%，標普指數上漲1.06%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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