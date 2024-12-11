嘉威生活旺季效應 估12月及明年1月出貨力道會更顯著

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 09:55

‌



嘉威 ((3557-TW) 旺季效應顯現，11 月達 4 億元水準，目前主要仍以 Taxtime 和 Everyday 為主要出貨品項，加上工廠的產線排程已經排到明年 3-4 月，接下來旺季效應更明顯，營收將加速升溫，估 12 月及明年 1 月出貨力道會更顯著

嘉威指出，根據全美零售聯合會統計，美國 11 月的感恩節週末特賣的消費人數達 1.97 億人次，是疫情後的第二高消費人數，而人均消費金額則是美金 235 元，較去年微幅增加 3.5%，消費數據超出專家預期；此外，聯邦資金利率仍遠高於中性利率水準，一般預料聯準會將維持緩降息的政策路徑，在美國整體勞動市場緩慢降溫、消費者信心復甦，整體消費力道可望延續。

‌



嘉威往年第四季開始邁入傳統旺季，11 月營收來提高到 4 億元，12 月及 1 月出貨力道會更顯著，樂觀看待未來一季表現。此外，嘉威主力客戶放在北美外，海外市場 2025 年將向日韓及歐洲等地拓展；同時，隨著越南南定廠預計今年底落成，2025 年第一季試營運，第二季投產，將成為嘉威另一個重要生產基地，可隨時供應明年新增的海外訂單。

嘉威 2024 年第三季營收 12.52 億元，毛利率 34.83%，季減 3.56 個百分點，年減 4.71 個百分點，2024 年第三季稅後淨利純益 8644 萬元，季增 7.62% 年減 5.8% 單季每股盈餘為 1.08 元。