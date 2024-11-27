嘉威生活越南新廠明年Q2投產 將加速開拓歐洲及日韓市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-27 16:16

‌



嘉威生活 (3557-TW) 2024 年前三稅後純益 4.57 億元，年增 50.7%，每股純益為 5.7 元，已賺贏 2023 年全年，同時，在越南新廠 2025 年興建完成啟用，在新產能的開出挹注，也將全力對歐洲及日本、韓國市場的大力進行開發。

嘉威生活今 (27) 日召開法人說明會，嘉威生活投資的越南新廠在 2024 年年底完工並在 2025 年首季試產，第二季進入量產， 嘉威在越南投資的新廠都已 r-PET 為主。

‌



展望明年業績，嘉威生活指出，2025 年開始會策略性針對歐洲、日本及韓國市場強化，嘉威現階段有兩岸的生產線，再加上越南廠後投產後，嘉威的總產能加倍，更要拓展更大量的業務跟市場；中國也會是未來重點市場之一，但會花比較長時間規劃 。

嘉威 2024 年第三季營收 12.52 億元，毛利率 34.83%，季減 3.56 個百分點，年減 4.71 個百分點，2024 年第三季稅後淨利純益 8644 萬元，季增 7.62% 年減 5.8% 單季每股盈餘為 1.08 元。

嘉威 2024 年前三季營收爲 44.85 億元，毛利率 37.46%，年減 1.36 個百分點，2024 年前三稅後純益 4.57 億元，年增 50.7%，每股純益為 5.7 元。