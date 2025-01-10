營收速報 - 技嘉(2376)12月營收175.97億元年增率高達36.99％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17
今年1-12月累計營收為2,651.32億元，累計年增率93.67%。
最新價為271元，近5日股價下跌-0.73%，相關電腦週邊下跌-1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2284 張
- 外資買賣超：+871 張
- 投信買賣超：+686 張
- 自營商買賣超：+727 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|175.97億
|37%
|-21%
|24/11
|222.43億
|40%
|-14%
|24/10
|257.72億
|54%
|-4%
|24/9
|267.36億
|64%
|8%
|24/6
|229.32億
|138%
|2%
|24/5
|224.77億
|137%
|-21%
技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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