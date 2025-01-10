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鉅亨速報

營收速報 - 技嘉(2376)12月營收175.97億元年增率高達36.99％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 18:17


技嘉(2376-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣175.97億元，年增率36.99%，月增率-20.89%。

今年1-12月累計營收為2,651.32億元，累計年增率93.67%。

最新價為271元，近5日股價下跌-0.73%，相關電腦週邊下跌-1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2284 張
  • 外資買賣超：+871 張
  • 投信買賣超：+686 張
  • 自營商買賣超：+727 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 175.97億 37% -21%
24/11 222.43億 40% -14%
24/10 257.72億 54% -4%
24/9 267.36億 64% 8%
24/6 229.32億 138% 2%
24/5 224.77億 137% -21%

技嘉(2376-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。電腦系統週邊設備(包括軟體)之製造加工及買賣。前項有關商品進口及代理國內外廠商之投標報價及經營業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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