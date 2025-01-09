富邦金2024海賺1511億元創高 EPS 10.8元連16年奪金控每股獲利王

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-09 17:01

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富邦金 (2881-TW) 今 (9) 日公布 2024 年 12 月自結財報，稅後純益 105.1 億元，累計全年稅後純益 1511.6 億元，年增近 1.3 倍，首度突破 1500 億元大關，單月及累計獲利雙雙創下歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 為 10.8 元，連續 16 年奪下金控每股獲利王。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券全年獲利亦皆創下歷史新高紀錄。

富邦人壽好匯賺！單月、全年獲利雙創歷史同期高

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富邦人壽 2024 年 12 月稅後純益為 105.4 億元，較去年轉虧為盈，累計全年自結稅後純益為 1025.3 億元，較 2023 年增加 664.4 億元，成長幅度 184%，創下歷年 12 月及全年獲利最高紀錄。12 月主要投資收益來源是利息收入、國內外股票資本利得、基金資本利得及配息收入。

股市方面，12 月國內外指數在震盪中上揚，富邦人壽持續實現資本利得，區間操作中汰弱留強。債市方面，美國經濟成長穩健，就業與內需動能持續，推升公債利率反彈，進而掌握利率走高時機，適時增加債券部位，並保留充足資金，彈性因應後續市況變化。

匯市方面，聯準會採鷹派降息，暗示後續將放慢降息速度，推升美元走升，貢獻 12 月匯兌利得。後續將持續關注美國新任政府上任後，移民、財政、關稅等各項政策變化，及其對匯市之影響。

富邦人壽個體累計 2024 年初年度保費收入 (First Year Premium) 達 1101 億元，較去年成長 17%，總保費收入 (Total Premium) 達 3643 億元，較去年成長 13%，預估皆排名業界第二；12 月初年度保費 84 億元，較去年同期成長 26%，預估排名業界第三，另續年度保費 (Renewal Year Premium) 受惠於分期繳比重持續提升，較去年同期成長 27%，12 月總保費收入 415 億元，較去年同期亦成長 26%，預估排名業界第二。

富邦人壽商品策略持續聚焦長年期繳及保障型商品，2024 年初年度等價保費收入 (FYPE) 達 503 億元，較去年成長 26%，個人健康及傷害險較去年成長 67%，展現商品轉型成果顯著。12 月底淨值比率高於 10%，RBC 超過 350%，整體資本水準維持良好。

銀行、證券子公司 12 月獲利創同期高 產險單月轉虧

台北富邦銀行 2024 年 12 月稅後純益 14.7 億元，累計全年稅後純益首次突破 300 億大關，達 305.4 億元，較去年同期成長 25%，12 月及全年獲利均創歷年同期新高。由於逐步實現日盛銀合併效益與發揮 Costco 卡經營綜效，加上受惠投資市場熱絡，國內消費及海外旅遊需求增加，整體全年營收較去年同期成長 17%。

北富銀業務動能持續成長，其中信用卡全年簽帳金額突破 6000 億元，較去年同期成長 25%。截至 12 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1084%，資產品質維持穩健。

富邦產險 2024 年 12 月稅後虧損 4.8 億元，主因依帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響，不過，公司承保及投資表現維持良好動能，累計全年稅後純益 30.1 億元，保險本業收入更創歷史新高紀錄。

在業務表現方面，12 月整體簽單保費 39.1 億元，全年度簽單保費 645.1 億元，年成長 11%，其中企業保險整體簽單保費年成長 16% 表現亮眼；年度整體簽單市佔率 23.8%，蟬聯市場龍頭地位。富邦產險將持續發揮保險正向影響力，落實社會責任推廣永續發展。