〈台股開盤〉黃仁勳欽點輝概股未受激勵 資訊、網通股竄起 開跌逾百點拚翻紅
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 10:02
台股本周連漲 2 日後，受到美股昨 (7) 日大跌影響，台股今 (8) 日早盤以下跌 129 點開出，最低跌至 23477.14 點，跌 174 點。由於台積電 ADR 重跌 3.9%，早盤普通股股價一度跌到 1105 元，跌了 25 元，隨後跌幅收斂，權值股表現平淡，資訊及網通股趁勢崛起，預估全日成交量不到 3500 億元。
「輝積」股昨日在美股雙雙大跌，輝達執行長黃仁勳在 CES 開幕主題演講中，點名幾家供應鏈台廠 -- 廣運 (6125-TW)、和碩 (4938-TW) 與所羅門 (2359-TW 及聯發科 (2454-TW) ，隨廣運上漲逾 3% 外，其餘均在平盤上下震盪。
在權值股方面，台積電 (2330-TW) 開盤後處於平盤之下，鴻海 (2317-TW) 跌 0.53%，聯發科 (2454-TW) 則於平盤附近遊走。另外，台達電 (2308-TW) 漲 0.93%，廣達 (2382-TW) 跌 0.17%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.29%。
資訊服務類股今天表現亮眼，華經 (2468-TW) 漲逾 4%，零壹 (3029-TW)、邁達特 (6112-TW) 漲逾 2%，精誠 (6214-TW)、資通 (2471-TW)、三商電 (2427-TW) 以及凌群 (2453-TW) 漲逾 1%。
網通族群今天則為盤面另一亮點，智邦 (2345-TW) 漲逾 3%，啟碁 (6285-TW) 漲逾 2%，兆勁 (2444-TW) 漲逾 1%，其他如友訊 (2332-TW)、友勁 (6142-TW)、中磊 (5388-TW) 也都有所表態。
近日止跌的台塑四寶，今天再度修正，台塑 (1301-TW) 跌逾 2%，台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 皆跌逾 1%，南亞 (1303-TW) 也跌 0.83%。其他塑膠類股同樣走弱，台聚 (1304-TW) 跌逾 3%，聯成 (1313-TW) 跌逾 1%。
美股四大指數全數收跌，道瓊指數下跌 178.2 點或 0.42%，收 42528.36 點；那斯達克指數下跌 375.3 點或 1.89%，收 19489.68 點；S&P 500 指數下跌 66.35 點或 1.11%，收 5909.03 點；費城半導體指數下跌 97.90 點或 1.84%，收 5212.24 點。
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