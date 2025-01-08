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台股

〈台股開盤〉黃仁勳欽點輝概股未受激勵 資訊、網通股竄起 開跌逾百點拚翻紅

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-08 10:02

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權值股無表現台股小幅修正，資訊、網通接手撐盤。(圖：shutterstock)

台股本周連漲 2 日後，受到美股昨 (7) 日大跌影響，台股今 (8) 日早盤以下跌 129 點開出，最低跌至 23477.14 點，跌 174 點。由於台積電 ADR 重跌 3.9%，早盤普通股股價一度跌到 1105 元，跌了 25 元，隨後跌幅收斂，權值股表現平淡，資訊及網通股趁勢崛起，預估全日成交量不到 3500 億元。

「輝積」股昨日在美股雙雙大跌，輝達執行長黃仁勳在 CES 開幕主題演講中，點名幾家供應鏈台廠 -- 廣運 (6125-TW)、和碩 (4938-TW) 與所羅門 (2359-TW 及聯發科 (2454-TW) ，隨廣運上漲逾 3% 外，其餘均在平盤上下震盪。


在權值股方面，台積電 (2330-TW) 開盤後處於平盤之下，鴻海 (2317-TW) 跌 0.53%，聯發科 (2454-TW) 則於平盤附近遊走。另外，台達電 (2308-TW) 漲 0.93%，廣達 (2382-TW) 跌 0.17%，日月光 (3711-TW) 也跌 0.29%。 

資訊服務類股今天表現亮眼，華經 (2468-TW) 漲逾 4%，零壹 (3029-TW)、邁達特 (6112-TW) 漲逾 2%，精誠 (6214-TW)、資通 (2471-TW)、三商電 (2427-TW) 以及凌群 (2453-TW) 漲逾 1%。 

網通族群今天則為盤面另一亮點，智邦 (2345-TW) 漲逾 3%，啟碁 (6285-TW) 漲逾 2%，兆勁 (2444-TW) 漲逾 1%，其他如友訊 (2332-TW)、友勁 (6142-TW)、中磊 (5388-TW) 也都有所表態。 

近日止跌的台塑四寶，今天再度修正，台塑 (1301-TW) 跌逾 2%，台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 皆跌逾 1%，南亞 (1303-TW) 也跌 0.83%。其他塑膠類股同樣走弱，台聚 (1304-TW) 跌逾 3%，聯成 (1313-TW) 跌逾 1%。 

美股四大指數全數收跌，道瓊指數下跌 178.2 點或 0.42%，收 42528.36 點；那斯達克指數下跌 375.3 點或 1.89%，收 19489.68 點；S&P 500 指數下跌 66.35 點或 1.11%，收 5909.03 點；費城半導體指數下跌 97.90 點或 1.84%，收 5212.24 點。 

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台股開盤台積電資訊網通塑膠

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聯發科1480-0.67%
凌群590.68%
台達電4340.46%
廣達295.50.00%
日月光投控173-1.14%
華經25.82.38%
零壹132-1.12%
邁達特564.09%
精誠1441.05%
資通54.40.74%
三商電27.42.24%
智邦762-0.52%
鴻海1900.00%
啟碁1320.00%
兆勁17.452.95%
友訊23.1-2.53%
友勁11.050.00%
中磊120.5-0.41%
台塑33.75-2.32%
台塑化34.8-1.14%
台化26.4-1.49%
南亞29.5-1.50%
台聚10.9-3.54%
台積電1125-0.44%
聯成8.68-1.03%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿7.76
加權指數法興(購) 槓桿7.05
加權指數法興(售) 槓桿8.35
加權指數法興(售) 槓桿8.59

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