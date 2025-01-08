〈台股開盤〉黃仁勳欽點輝概股未受激勵 資訊、網通股竄起 開跌逾百點拚翻紅

台股本周連漲 2 日後，受到美股昨 (7) 日大跌影響，台股今 (8) 日早盤以下跌 129 點開出，最低跌至 23477.14 點，跌 174 點。由於台積電 ADR 重跌 3.9%，早盤普通股股價一度跌到 1105 元，跌了 25 元，隨後跌幅收斂，權值股表現平淡，資訊及網通股趁勢崛起，預估全日成交量不到 3500 億元。