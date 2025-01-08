〈台股盤後〉權值三王軟腳 量縮下跌243點收在23407點
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-08 14:04
台股今 (8) 日開低後儘管一度翻紅，但在台積電、聯發科等權值股受獲利了結賣壓干擾，加權指數也同步翻黑並持續下探，終場幾乎收在最低點 23407.33 點，下挫 243.94 點或 1.03%，成交量縮至 3598 億元，較昨日大幅收斂。
權值股今日普遍走弱，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 下跌超過 2%，為權值三王中跌勢最重，收在 1105 元，力守 1100 元大關，聯發科 (2454-TW) 因與輝達合作 CPU，開盤獲市場青睞，上漲達 1500 元，維持歷史新高價，但隨後翻黑下挫 1%，收在 1470 元，鴻海 (2317-TW) 跌幅也達 1% 以上。
其他電子權值股也難逃賣壓，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 分別下跌 1%、2%，華碩 (2357-TW) 也在平盤下游走，壓抑整體大盤走勢。
高價股也一片綠油油，股王信驊 (5274-TW) 下挫 3%，力旺 (3529-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 跌幅也達 1-4%，其他如緯穎 (6669-TW)、大立光 (3008-TW)、祥碩 (5269-TW)、嘉澤 (3533-TW)、弘塑 (3131-TW) 也都遭提款，健策 (3653-TW) 更重挫超過 6%。
矽光子概念股今日再度躍居盤面，指標股聯鈞 (3450-TW) 飆漲 7%，領軍族群同步上攻，眾達 - KY(4977-TW)、光聖 (6442-TW)、訊芯 - KY(6451-TW)、上詮 (3363-TW) 漲幅至少 4% 起跳，族群漲勢相當凌厲。
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