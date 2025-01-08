〈台股盤後〉權值三王軟腳 量縮下跌243點收在23407點

台股今 (8) 日開低後儘管一度翻紅，但在台積電、聯發科等權值股受獲利了結賣壓干擾，加權指數也同步翻黑並持續下探，終場幾乎收在最低點 23407.33 點，下挫 243.94 點或 1.03%，成交量縮至 3598 億元，較昨日大幅收斂。