專家：定期定額存股台積電+00757 擁抱台美神山環繞

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-10 10:35

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川普上任在即，台股近期面臨回檔修正壓力，不過，台灣是全球 AI 發展重鎮，美股科技股則是 AI 發源地，據彭博統計，美股長線表現普遍優於台股，尤其美國尖牙股 NYSE FANG+ 指數，五年總報酬更勝台股超過兩倍。投資專家表示，統一 FANG+ ETF(00757-TW) 就是追蹤該指數，一次打包十檔美股科技神山，檔檔都是世界級，而存股族鍾愛台積電，是看準它的成長性與穩定配息，若將 00757 和台積電都納入定期定額的配置，就能一次擁抱完整的台美神山群。

據彭博統計 2019/12/31~2024/12/31，台美主要股市五年以來全數大漲，表彰大型科技股的美國尖牙股 NYSE FANG+ 指數五年總報酬高達 325.6%，遠勝所有台美股市主要指數，包括：費城半導體指數的 187.33%、科技為主體的那斯達克 100 指數之 150.65%、及台股加權指數的 126.35% 表現。

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投資專家表示，台股護國神山日前一度刷新天價，但據彭博統計，台積電五年含息總報酬為 260.58%，遠落後於追蹤美國尖牙股 NYSE FANG+ 指數的 00757，其五年總報酬高達 342.78%。而且 00757 一股只要一百餘元，對比一股千元的護國神山，其實「高貴不貴」。

投資專家表示，00757 之所以績效大勝台積電，主要因為 00757 是「世界級神山群」環繞的強勢 ETF。

00757 的「世界級神山群」，除了蘋果、輝達、微軟、Meta (臉書)、亞馬遜、Alphabet (谷歌) 等全美市值前六強，近期最夯的 ASIC 龍頭股博通也掌握到，不但是「BATMMAAN」蝙蝠俠持股純度最高的 ETF，且這些王者的市值都遙遙領先我護國神山。再加上串流巨擘 NETFLIX、資安龍頭 CrowdStrike 及全球資訊服務管理巨頭 ServiceNow，十檔成分股檔檔都是霸主。

正因為 00757 集結地表最強的科技神山群，2024 年 00757 全年報酬率近六成，兩年、三年、五年報酬率更是同類型 ETF 冠軍，顯示短中長線戰績卓越，成立六年以來已經為投資人創造 414.95% 報酬。

00757 站上百元後屹立不搖，引起各大投資論壇關注，紛紛拿它與台積電相比，網友紛紛表示「美股巨頭的強是可能輪流爆發的」、「一個全世界最強，一個台股最強，00757 要是爆掉台股也不會好到哪去」。