家登去年營收65億元 年增29%創新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-10 13:24
家登 (3680-TW) 今 (10) 日公佈 2024 年 12 月營收 5.85 億元，月增 16.57%，年增 13.02%，第四季合併營收 14.77 億元，季減 22.02%，年增 11.72%，累計 2024 年營收達 65.45 億元，年增 28.91%；家登受惠客戶對晶圓載與光罩需求增加，營收大幅成長並創下歷史新高。
展望 2025 年，家登指出，公司備貨不停歇，力拚年前出貨高峰，開創今年新氣象，加上今年航太市場成長潛力與半導體並駕齊驅，兩大事業雙管齊下，今年集團營運表現可期。
家登說，2024 是豐盛的一年，除總營收創新高，新產品營收更突破 12 億元，顯示公司提前布局下世代新技術，創造領先地位，其中，以大中華地區 FOUP 受惠中國晶圓代工廠因應電動車、AI 以及手機在地化需求不斷擴廠，需求最強勁，家登也成為大中華地區客戶的首選，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。
家登台灣母廠全速進行技轉，支援昆山廠及重慶雙廠，並與各大客戶積極完成廠區驗證，出貨量持續攀升，公司也透過在地供貨奠定大中華載具龍頭地位，再加上 High-NA EUV 及 CoWoS 技術發展，家登營運多頭並進。
此外，家登航太也寫下新里程碑，去年第四季營收屢月創新高，也持續擴充產品線，長單疊加奠定穩固營收成長基礎，今年航太持續開拓新產品領域，主攻引擎燃料系統零件，市場潛力值得期待。
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