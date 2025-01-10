家登去年營收65億元 年增29%創新高

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家登說，2024 是豐盛的一年，除總營收創新高，新產品營收更突破 12 億元，顯示公司提前布局下世代新技術，創造領先地位，其中，以大中華地區 FOUP 受惠中國晶圓代工廠因應電動車、AI 以及手機在地化需求不斷擴廠，需求最強勁，家登也成為大中華地區客戶的首選，晶圓載具及光罩載具需求量快速提升。