營收速報 - 台聯電(4905)12月營收6,505萬元年增率高達587.67％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 11:15
今年1-12月累計營收為5.93億元，累計年增率417.33%。
最新價為75.7元，近5日股價下跌-2.18%，相關通信網路類指數上漲1.77%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3 張
- 外資買賣超：+3 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6,505萬
|588%
|54%
|24/11
|4,217萬
|382%
|-35%
|24/10
|6,457萬
|525%
|54%
|24/9
|4,196萬
|144%
|-25%
|24/8
|5,561萬
|319%
|-6%
|24/7
|5,889萬
|309%
|47%
台聯電(4905-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為醫療包裝。特用化學。xDSL 高速數位用戶迴路接取設備。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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