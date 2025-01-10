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鉅亨速報

營收速報 - 台聯電(4905)12月營收6,505萬元年增率高達587.67％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 11:15


台聯電(4905-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6,505萬元，年增率587.67%，月增率54.28%。

今年1-12月累計營收為5.93億元，累計年增率417.33%。

最新價為75.7元，近5日股價下跌-2.18%，相關通信網路類指數上漲1.77%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3 張
  • 外資買賣超：+3 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6,505萬 588% 54%
24/11 4,217萬 382% -35%
24/10 6,457萬 525% 54%
24/9 4,196萬 144% -25%
24/8 5,561萬 319% -6%
24/7 5,889萬 309% 47%

台聯電(4905-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為醫療包裝。特用化學。xDSL 高速數位用戶迴路接取設備。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台聯電

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