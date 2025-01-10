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鉅亨速報

營收速報 - 台積電(2330)12月營收2,781.63億元年增率高達57.78％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28


台積電(2330-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2,781.63億元，年增率57.78%，月增率0.76%。

今年1-12月累計營收為2.89兆元，累計年增率33.89%。

最新價為1100元，近5日股價上漲3.29%，相關半導體業上漲2.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+15320 張
  • 外資買賣超：+10978 張
  • 投信買賣超：-88 張
  • 自營商買賣超：+4430 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 2,781.63億 58% 1%
24/11 2,760.58億 34% -12%
24/10 3,142.40億 29% 25%
24/9 2,518.73億 40% 0%
24/8 2,508.66億 33% -2%
24/7 2,569.53億 45% 24%

台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台積電

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