營收速報 - 台積電(2330)12月營收2,781.63億元年增率高達57.78％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 15:28
台積電(2330-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣2,781.63億元，年增率57.78%，月增率0.76%。
今年1-12月累計營收為2.89兆元，累計年增率33.89%。
最新價為1100元，近5日股價上漲3.29%，相關半導體業上漲2.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+15320 張
- 外資買賣超：+10978 張
- 投信買賣超：-88 張
- 自營商買賣超：+4430 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|2,781.63億
|58%
|1%
|24/11
|2,760.58億
|34%
|-12%
|24/10
|3,142.40億
|29%
|25%
|24/9
|2,518.73億
|40%
|0%
|24/8
|2,508.66億
|33%
|-2%
|24/7
|2,569.53億
|45%
|24%
台積電(2330-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為依客戶之訂單與其提供之產品設計說明，以從事製造與銷售積體電路。以及其他晶圓半導體裝置。提供前述產品之封裝與測試服務、積體電。路之電腦輔助設計技術服務。提供製造光罩及其設計服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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