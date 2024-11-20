〈家登法說〉擘劃未來3-5年成長動能 明年三座新廠啟用

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-20 17:24

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載具大廠家登 (3680-TW) 今 (20) 日受邀櫃買中心召開法說會，營運長沈恩年釋出未來 3-5 年擴產成長藍圖，預計明年將有三座廠區啟用，包括家崎大樓、龍福一二廠以及樹谷廠二期，都將挹注明年營運。

盤點家登擴產計畫，沈恩年說，家登樹谷廠是現階段的主力生產基地，為因應未來 3-5 年成長計劃，也訂定一系列的擴產計畫，其中，家崎大樓明年第二季完工，除了是家崎的營運與研發總部，同時也用於生產浸沒式冷卻機櫃的生產基地，龍福一、二廠則投入生產半導體暨航太產品，同樣在明年第二季啟用。

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家登樹谷廠一期目前已經投產，二期無塵室預計在今年底完工，明年 7 月正式投產，南科三期則為因應半導體、航太與家碩設備的產能，預計 2028 年初啟用，彰化花壇廠則是 2026 年底完工，用於新事業領域。