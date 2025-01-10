助攻中小微新創！櫃買重磅升級「創櫃板plus」 4大改革讓企業上板更easy

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-10 09:24

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為協助中小微企業多元振興發展，扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板，櫃買中心重磅推出「創櫃板 plus」，調整申請輔導至正式登錄創櫃板後之各階段機制，如簡化申請書件、延長創新創意意見書效期、開放彈性選擇會計師輔導起始時間，及登板前不強制辦理現增但最近年度財報要經會計師查核簽證等四大友善措施，協助企業縮短銜接資本市場時間，上板更 easy。

櫃買中心表示，創櫃板 plus 重點包含新增證券承銷商、聯合會計師事務所、會計師公會、創投公會暨私募股權公會及其所屬會員為推薦單位，並增列獲得國發基金投資或經濟部 SBIR 與 SIIR 等創新研發計畫補助，以及依科學園區設置管理條例核准於科學園區內成立之科學事業者，得直接申請輔導，藉以擴大申請來源。

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此外，透過簡化申請書件及延長創新創意意見書效期、開放公司得彈性選擇會計師輔導起始時間、公司登板前非強制辦理現金增資惟最近年度財務報告應經會計師查核簽證等措施，廣納輔導公司，並逐步優化登板公司體質以銜接資本市場。