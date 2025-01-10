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鉅亨速報

營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15


聚亨(2022-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣6.82億元，年增率37.94%，月增率7.73%。

今年1-12月累計營收為78.70億元，累計年增率-7.34%。

最新價為8.03元，近5日股價下跌-3.96%，相關鋼鐵工業下跌-3.26%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-17 張
  • 外資買賣超：-18 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 6.82億 38% 8%
24/11 6.33億 -0% -4%
24/10 6.56億 -14% -5%
24/9 6.89億 -23% 16%
24/8 5.94億 -24% -7%
24/7 6.35億 -13% -5%

聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收聚亨

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