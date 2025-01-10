營收速報 - 聚亨(2022)12月營收6.82億元年增率高達37.94％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 14:15
今年1-12月累計營收為78.70億元，累計年增率-7.34%。
最新價為8.03元，近5日股價下跌-3.96%，相關鋼鐵工業下跌-3.26%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-17 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|6.82億
|38%
|8%
|24/11
|6.33億
|-0%
|-4%
|24/10
|6.56億
|-14%
|-5%
|24/9
|6.89億
|-23%
|16%
|24/8
|5.94億
|-24%
|-7%
|24/7
|6.35億
|-13%
|-5%
聚亨(2022-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為螺絲。球化線材。機械零件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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