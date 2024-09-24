〈房產〉台北捷運末端站周邊宅以南勢角站最熱 交易量是第二名2倍

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-24 13:26

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台北捷運已成為雙北地區通勤族主要的交通工具之一，各個捷運站周邊也成為購屋民眾首選，而捷運末端站的親民房價也吸引不少預算有限的購屋族群。房仲業者統計，台北捷運末端站實價登錄交易資訊，南勢角站周邊房市近一年成交 619 戶領先全部末端站最熱銷。

同時，多數捷運末端站周邊房價已經站上 4 或 5 字頭，僅淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站房價還有 2 及 3 字頭。

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捷運南勢角站周邊近一年交易量 619 戶居冠，是第二名的 2 倍之多。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，中、永和人口密度高，居住需求強，而南勢角周邊生活機能成熟，住宅型態多元，房價相對親民，近年也陸續有新大樓產品釋出，搭乘捷運從南勢角站約 25 分鐘可到達台北車站，目前房價每坪 54.3 萬元，平均總價約 1454 萬元，受到許多首購、通勤族青睞。

捷運新北投站周邊近一年累計 299 戶交易名列第二。陳金萍指出，捷運新北投站是淡水信義線的支線，僅需一站就能到達北投站轉往台北車站或信義區，周邊環境綠覆率高，擁有溫泉資源，公寓型態的住宅相對較多，生活步調較為悠閒，平均 4 字頭的房價，一直是退休族的購屋首選。近一年房價每坪 49.4 萬元，平均總價 1546 萬元，相較於台北市中心的高昂房價，相對容易負擔，吸引首購族與退休族群關注。

捷運末端站中僅淡水信義線的淡水站、板南線的頂埔站房價還有 2 及 3 字頭。陳金萍說明，捷運淡水站位於傳統淡水市區，周邊近一年平均房價每坪 26.1 萬元，平均交易總價約 765 萬元，相比其他捷運站點房價親民許多，原有生活機能已發展完善，再加上搭乘捷運大約 40 分鐘左右可到達台北車站，因此吸引許多想用時間換房價、空間的購屋通勤民眾。