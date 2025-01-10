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鉅亨速報

營收速報 - 保瑞(6472)12月營收19.86億元年增率高達107.93％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:15


保瑞(6472-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣19.86億元，年增率107.93%，月增率17.98%。

今年1-12月累計營收為192.58億元，累計年增率35.62%。

最新價為775元，近5日股價上漲4.59%，相關生技醫療上漲6.3%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+803 張
  • 外資買賣超：+630 張
  • 投信買賣超：+55 張
  • 自營商買賣超：+118 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 19.86億 108% 18%
24/11 16.83億 49% -19%
24/10 20.89億 86% 3%
24/9 20.24億 99% 8%
24/8 18.70億 89% 9%
24/7 17.21億 61% 1%

保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收保瑞

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