營收速報 - 保瑞(6472)12月營收19.86億元年增率高達107.93％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:15
今年1-12月累計營收為192.58億元，累計年增率35.62%。
最新價為775元，近5日股價上漲4.59%，相關生技醫療上漲6.3%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+803 張
- 外資買賣超：+630 張
- 投信買賣超：+55 張
- 自營商買賣超：+118 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|19.86億
|108%
|18%
|24/11
|16.83億
|49%
|-19%
|24/10
|20.89億
|86%
|3%
|24/9
|20.24億
|99%
|8%
|24/8
|18.70億
|89%
|9%
|24/7
|17.21億
|61%
|1%
保瑞(6472-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為藥品製造、西藥及保健保養品代理及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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