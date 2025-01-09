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鉅亨速報

營收速報 - 台康生技(6589)12月營收1.38億元年增率高達30.33％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 19:30


台康生技(6589-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣1.38億元，年增率30.33%，月增率44.26%。

今年1-12月累計營收為10.09億元，累計年增率-1.34%。

最新價為75.8元，近5日股價上漲4.55%，相關生技醫療股價指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+181 張
  • 外資買賣超：+561 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-380 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 1.38億 30% 44%
24/11 9,593萬 -63% 59%
24/10 6,033萬 -36% -23%
24/9 7,822萬 -9% -4%
24/8 8,147萬 29% -8%
24/7 8,853萬 42% 45%

台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台康生技

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