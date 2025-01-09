營收速報 - 台康生技(6589)12月營收1.38億元年增率高達30.33％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 19:30
今年1-12月累計營收為10.09億元，累計年增率-1.34%。
最新價為75.8元，近5日股價上漲4.55%，相關生技醫療股價指數上漲1.04%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+181 張
- 外資買賣超：+561 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-380 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|1.38億
|30%
|44%
|24/11
|9,593萬
|-63%
|59%
|24/10
|6,033萬
|-36%
|-23%
|24/9
|7,822萬
|-9%
|-4%
|24/8
|8,147萬
|29%
|-8%
|24/7
|8,853萬
|42%
|45%
台康生技(6589-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥研發。生技藥品委託開發暨生產服務(CDMO)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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