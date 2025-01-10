鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至178.98元，預估目標價為2900元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:10
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由177.57元上修至178.98元，其中最高估值194.17元，最低估值169.81元，預估目標價為2900元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|194.17(192.77)
|218.25
|234.88
|最低值
|169.81(169)
|149
|164
|平均值
|181.88(177.87)
|180.57
|195.46
|中位數
|178.98(177.57)
|180.2
|196.12
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60,265,320
|70,437,010
|77,649,900
|最低值
|56,850,000
|59,923,000
|62,596,000
|平均值
|58,808,010
|63,863,580
|68,081,680
|中位數
|59,148,500
|63,122,020
|67,501,380
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|134.13
|169.52
|139.28
|182.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,842,247
|47,675,228
|46,962,402
|55,944,489
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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