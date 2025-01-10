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鉅亨速報 - Factset 最新調查：大立光(3008-TW)EPS預估上修至178.98元，預估目標價為2900元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:10


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對大立光(3008-TW)做出2024年EPS預估：中位數由177.57元上修至178.98元，其中最高估值194.17元，最低估值169.81元，預估目標價為2900元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值194.17(192.77)218.25234.88
最低值169.81(169)149164
平均值181.88(177.87)180.57195.46
中位數178.98(177.57)180.2196.12

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值60,265,32070,437,01077,649,900
最低值56,850,00059,923,00062,596,000
平均值58,808,01063,863,58068,081,680
中位數59,148,50063,122,02067,501,380

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS134.13169.52139.28182.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,842,24747,675,22846,962,40255,944,489

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3008/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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