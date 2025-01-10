鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至7.86元，預估目標價為148元
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:10
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2024年EPS預估：中位數由8.28元下修至7.86元，其中最高估值9.52元，最低估值5.94元，預估目標價為148元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|9.52(11.36)
|10.63
|10.71
|最低值
|5.94(5.94)
|5.24
|7.18
|平均值
|7.71(8.03)
|7.29
|8.51
|中位數
|7.86(8.28)
|6.82
|8.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|29,201,760
|38,985,660
|47,907,000
|最低值
|26,775,000
|31,850,000
|39,391,000
|平均值
|28,399,390
|35,437,200
|42,572,150
|中位數
|29,020,000
|35,388,530
|42,154,980
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|4.78
|5.59
|4.23
|2.97
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,025,307
|36,781,996
|33,759,389
|28,959,304
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2449/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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