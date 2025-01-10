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營收速報 - 國光生(4142)12月營收4,456萬元年增率高達146.62％

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 11:15


國光生(4142-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4,456萬元，年增率146.62%，月增率117.24%。

今年1-12月累計營收為15.57億元，累計年增率-12.78%。

最新價為23.55元，近5日股價上漲15.08%，相關生技醫療上漲6.3%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-557 張
  • 外資買賣超：-521 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-36 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4,456萬 147% 117%
24/11 2,051萬 -87% -96%
24/10 4.80億 -4% 41%
24/9 3.41億 44% 83%
24/8 1.86億 -70% -48%
24/7 3.61億 225% 403%

國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收國光生

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