營收速報 - 國光生(4142)12月營收4,456萬元年增率高達146.62％
鉅亨網新聞中心 2025-01-10 11:15
國光生(4142-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4,456萬元，年增率146.62%，月增率117.24%。
今年1-12月累計營收為15.57億元，累計年增率-12.78%。
最新價為23.55元，近5日股價上漲15.08%，相關生技醫療上漲6.3%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-557 張
- 外資買賣超：-521 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-36 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4,456萬
|147%
|117%
|24/11
|2,051萬
|-87%
|-96%
|24/10
|4.80億
|-4%
|41%
|24/9
|3.41億
|44%
|83%
|24/8
|1.86億
|-70%
|-48%
|24/7
|3.61億
|225%
|403%
國光生(4142-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣。有關西藥、動物用藥品、化學品及飼料添加物等之加工製造買賣。前各項產品之進出口貿易與代理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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