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鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至1.64元，預估目標價為29元

鉅亨網新聞中心 2025-01-10 08:10


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.67元下修至1.64元，其中最高估值1.75元，最低估值1.57元，預估目標價為29元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.75(1.77)1.821.83
最低值1.57(1.57)1.531.6
平均值1.66(1.67)1.691.69
中位數1.64(1.67)1.681.66

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值79,157,00080,548,00082,763,000
最低值73,476,84074,517,00077,363,350
平均值76,461,70077,880,09079,769,680
中位數77,001,00077,377,73079,646,700

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.411.11.541.43
營業收入
(單位：新台幣千元)		66,695,57154,805,91957,897,44056,249,044

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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