台電強韌電網太給力！電線及電纜業113年1-10月產值年增22.9%全年將創高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-06 20:56

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經濟部統計處今（6）日公布統計指出，113 年則受惠政府能源政策延續，台電推動「強化電網韌性建設計畫」持續釋單，加上業者陸續投資建廠及銅價上漲，致 1-10 月產值已達 1,886 億元，電線及電纜業 113 年 1-10 月產值年增 22.9%，展望 113 年全年可望創歷史新高，一舉突破 110 年的產值最高點 2024 億元。

回顧過去 5 年，擺脫 108 年美中貿易紛擾，隨台商回台積極投資擴廠，加以國際銅價走揚，推升 110 年產值至 2,024 億元達歷史新高，年增 50.0%，惟疫情造成的供應鏈瓶頸及俄烏衝突下引發全球通膨高漲，抑低全球經貿動能，加上客戶調節庫存，致 111-112 年產值連續 2 年下滑，但規模仍維持近年高點。

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113 年則受惠政府能源政策延續，台電推動「強化電網韌性建設計畫」持續釋單，加上業者陸續投資建廠及銅價上漲，致 1-10 月產值已達 1,886 億元，轉年增 22.9%。

其中裸銅線為 113 年 1-10 月成長最大貢獻來源：按主要產品觀察，裸銅線及電力用電線電纜為最主要的兩大產品，113 年 1-10 月產值占比合計達 88.4%，以下分就此 2 項產品分析變動情形：

(1) 裸銅線：為我國電線及電纜業的核心產品，近年占比 5 成左右，主要供各類絕緣線路導體或接地線使用，屬電線電纜基本材料，因高比例為銅原料，價格與國際銅價高度連動。近 5 年 (108-112 年) 產值平均年增 1.2%，其中 110 年因國際銅價攀升，廠商為反映成本，調漲產品售價近 5 成，致規模達 1,075 億元新高，年增 59.5%。113 年因銅價再度走揚，加以需求增溫，1-10 月產值達 916 億元，年增 26.7%。

(2) 電力用電線及電纜：為產業第二大產品，近年占比逐年攀升至 4 成左右，主要應用於電廠輸送電力至廠辦或民宅。受惠台商回流投資建廠，以及近期人工智慧及高效能運算興起，政府為因應產業用電需求及確保電力穩定供應，台電除原有長期輸變電計畫外，近期賡續推動強韌電網計畫，挹注電線、電纜需求成長，近 5 年 (108-112 年) 產值平均年增 11.4%，113 年持續受惠各項電力工程改善政策，1-10 月產值 750 億元，年增 21.3%。