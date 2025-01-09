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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為256.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 20:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.53元，其中最高估值2.31元，最低估值1.09元，預估目標價為256.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.31(1.88)5.177.878.29
最低值1.09(1.09)0.773.124.38
平均值1.55(1.48)2.744.836.34
中位數1.53(1.49)2.444.426.34

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值137.38億174.84億211.32億227.98億
最低值131.56億136.41億165.43億175.00億
平均值134.48億157.74億186.25億203.89億
中位數134.36億157.88億187.27億206.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-2.63-1.63-15.740.75
營業收入55.87億128.14億136.04億107.71億

詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVNA

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