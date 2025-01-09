鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.53元，預估目標價為256.00元
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對卡爾瓦納(CVNA-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.49元上修至1.53元，其中最高估值2.31元，最低估值1.09元，預估目標價為256.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.31(1.88)
|5.17
|7.87
|8.29
|最低值
|1.09(1.09)
|0.77
|3.12
|4.38
|平均值
|1.55(1.48)
|2.74
|4.83
|6.34
|中位數
|1.53(1.49)
|2.44
|4.42
|6.34
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|137.38億
|174.84億
|211.32億
|227.98億
|最低值
|131.56億
|136.41億
|165.43億
|175.00億
|平均值
|134.48億
|157.74億
|186.25億
|203.89億
|中位數
|134.36億
|157.88億
|187.27億
|206.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.63
|-1.63
|-15.74
|0.75
|營業收入
|55.87億
|128.14億
|136.04億
|107.71億
詳細資訊請看美股內頁：
卡爾瓦納(CVNA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡爾瓦納(CVNA-US)EPS預估上修至1.48元，預估目標價為250.00元
- 線上二手車平台Carvana盤前股價跌逾3% 興登堡指稱不當美化業績
- 〈美股盤後〉那指標普終止連五跌 周線仍收黑
- 小摩力挺二手車商Carvana 維持「增持」評級
上一篇
下一篇