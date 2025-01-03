線上二手車平台Carvana盤前股價跌逾3% 興登堡指稱不當美化業績

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-03 20:04

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美國二手車商 Carvana(CVNA-US) 周五 (3 日) 盤前股價挫跌逾 3%，延續前一交易日頹勢，此前該公司遭知名做空機構興登堡研究 (Hindenburg Research) 做空，指控其有美化帳面等不當行為。

截稿前，Carvana(CVNA-US) 盤前股價下跌 3.57%，每股暫報 192.44 美元。該股前一交易日下跌近 2% 至每股 199.56 美元，為去年 10 月以來首見收於每股 200 美元以下，當天盤後再重摔 6%。

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據興登堡研究報告，Carvana 的次級貸款組合存在巨大風險、業績增長由會計操縱手法支撐起來。該機構進行了包括訪問離職員工的研究，指 Carvana 授信標準寬鬆，還利用執行長賈西亞三世 (Ernest Garcia III) 的父親賈西亞二世旗下的公司來拉抬業績，以便父子倆能「拉高出貨」。

興登堡研究寫道：「我們的研究發現，有 8 億美元的貸款銷售給一個可疑的未揭露關聯方，以及會計操縱和鬆懈的承銷如何推動暫時報告的收入成長的細節。」

興登堡同時說，Carvana 透過將車賣給 DriveTime 來美化業績，DriveTime 是賈西亞二世擁有的汽車經銷商，Carvana 透過溢價銷售避免記入減值虧損。

另外，Carvana 因延長保固計畫從 DriveTime 那裡獲得慷慨補償，並吸收掉大量成本。此事有助 Carvana 發布亮麗財報。

Carvana 表示：「(周四) 報告中的論點是故意誤導和不準確的，其他空頭已經無數次這樣做了，他們試圖從我們股價的下跌中獲利。」

這家曾經面臨破產的公司在去年 10 月公布的第三季營收超過分析師的預期。