鉅亨速報 - Factset 最新調查：Zillow Group Inc - Class AZG-US的目標價調升至78元，幅度約4%
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 06:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Zillow Group Inc - Class A(ZG-US)提出目標價估值：中位數由75元上修至78元，調升幅度4%。其中最高估值105元，最低估值50元。
綜合評級 - 共有28位分析師給予Zillow Group Inc - Class A評價：積極樂觀15位、保持中立12位、保守悲觀1位。
Zillow Group Inc - Class A今(9日)收盤價為68.26元。近5日股價下跌4%，標普指數上漲0.62%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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