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鉅亨速報

營收速報 - 文曄(3036)12月營收958.30億元年增率高達62.96％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 19:15


文曄(3036-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣958.30億元，年增率62.96%，月增率42.08%。

今年1-12月累計營收為9,594.32億元，累計年增率61.38%。

最新價為110.5元，近5日股價下跌-1.34%，相關電子通路下跌-1.91%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2053 張
  • 外資買賣超：+1247 張
  • 投信買賣超：-254 張
  • 自營商買賣超：+1060 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 958.30億 63% 42%
24/11 674.50億 7% -32%
24/10 985.97億 46% 17%
24/9 845.15億 34% 4%
24/8 815.40億 62% -14%
24/7 952.01億 76% 25%

文曄(3036-TW) 所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件、成品之加工、製造、研究開發、買賣及進出口業務。電話器材及其零組件之製造、代理國內外廠商有關之報價投標業務。資訊軟體服務、零售與批發業、倉儲業、電信器材批發業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收文曄

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