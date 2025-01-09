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鉅亨速報

營收速報 - 三發地產(9946)12月營收4.75億元年增率高達227.69％

鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:16


三發地產(9946-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.75億元，年增率227.69%，月增率143.83%。

今年1-12月累計營收為20.31億元，累計年增率110.84%。

最新價為22.05元，近5日股價上漲0.22%，相關建材營造下跌-1.58%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-317 張
  • 外資買賣超：-286 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-31 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 4.75億 228% 144%
24/11 1.95億 85% 907%
24/10 1,933萬 -83% 44%
24/9 1,339萬 -77% -85%
24/8 9,068萬 6% -39%
24/7 1.47億 130% 13%

三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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