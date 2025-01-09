營收速報 - 三發地產(9946)12月營收4.75億元年增率高達227.69％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 16:16
三發地產(9946-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣4.75億元，年增率227.69%，月增率143.83%。
今年1-12月累計營收為20.31億元，累計年增率110.84%。
最新價為22.05元，近5日股價上漲0.22%，相關建材營造下跌-1.58%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-317 張
- 外資買賣超：-286 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-31 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|4.75億
|228%
|144%
|24/11
|1.95億
|85%
|907%
|24/10
|1,933萬
|-83%
|44%
|24/9
|1,339萬
|-77%
|-85%
|24/8
|9,068萬
|6%
|-39%
|24/7
|1.47億
|130%
|13%
三發地產(9946-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業,新市鎮,新社區開發業,不動產租賃業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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