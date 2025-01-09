富采集團加入RE100倡議 承諾2050年達成100%再生能源目標

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 18:42

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LED 廠富采 (3714-TW) 今 (9) 日宣布簽署加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫 CDP（Carbon Disclosure Project）聯合推動之再生能源倡議（RE1001）。承諾 2030 年集團再生能源使用比例達到 60%，並於 2050 年實現 100% 使用再生能源目標，展現對環境永續與淨零碳排的堅定承諾。

富采為實現達到使用 100％再生能源的承諾，制定了四大行動方案，首先是積極簽訂購電合約：2025 年起大陸廠區 100% 使用綠電，預估將使富采集團綠色能源使用比例達到 43%，台灣廠區持續簽訂購電協議（Power Purchase Agreement，PPA），規劃自 2027 年起逐步增加綠電使用占比，以實現 2030 年集團承諾 60% 再生能源的目標。

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第二，台灣廠區屋頂太陽能設備容量 727.24KWp 已裝設完成，2023 年度共躉售 1,097,237 度電予台電，所有躉售契約將於 2025 年轉為自發自用，強化再生能源的自主使用能力，達成屋頂蓋太陽能自發自用

第三，遵循自主節能行動，富采以 2022 年為基準，訂定 2030 年節省 27% 用電量的節能目標，從照明管理、空調管理、設備與系統改善、製程效率提升等四大構面推動能源管理，集團更導入 ISO 50001 管理系統，建立廠務系統使用基線與單位能耗，2024 年已有 2 個廠區通過第三方查證，並於 2025 年起擴及台灣全廠區，相信藉由系統將更有效地管理集團用電。

第四、採購再生能源憑證，為達成再生能源目標，集團同步搭配採購再生能源憑證（Renewable Energy Certificates, RECs），補足能源需求並支持全球能源轉型。

全球氣候變遷與溫室效應的影響日益明顯，富采集團透過加入 RE100 倡議宣示邁向碳淨零的決心，同時採取積極的氣候行動，為永續發展與地球共好盡一份力。除此之外，集團更將節能