研華Q4營收優於預期 接單回溫今年可望重返成長
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-09 18:45
工業電腦大廠研華 (2395-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收 53.60 億元，月減 0.8%、年增 11.38%；第四季營收 162.98 億元，季增 9%、年增 7.7%；2024 全年營收 597.71 億元，年減 7.4%。
研華第四季營收優於法說會時所預估的 152.16-158.5 億元；研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，去年第四季整體接單已轉強，展望 2025 年、於 Edge AI 滲透率逐步提升及接單動能回歸常軌下，整體營運可望穩健成長。
陳清熙表示，研華將積極轉型為「Edge Computing & Edge AI」的全球領導者，聚焦在邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，提出符合垂直產業需求的邊緣式 AI 解決方案，為未來營收持續增長奠定基礎。
研華 12 月營收以區域別來看，以台灣表現最佳，較去年同期增長 32%，而北美、歐洲、中國及日本市年對年為個位數增長，然僅韓國及新興市場年對年表現衰退。
事業群表現而言，以工業物聯網事業群 (IIoT)、嵌入式物聯網平台事業群 (EIoT) 及服務物聯網事業群 (SIoT) 表現較突出，年對年分別增長 21%、26% 及 27%，主要受到基期因素所致。然產業雲暨影像科技事業群 (ICVG) 及應用電腦事業群 (ACG) 則較去年同期衰退。
回顧 2024 年整體表現，研華表示，區域別表現以台灣表現最突出，增長 18%，韓國也年增 8%。北美、歐洲及日本為雙位數衰退；中國及新興市場則個位數年減。事業群表現方面，僅工業物聯網事業群 (IIoT) 較去年同期表現持平，其餘事業群年對年表現疲弱。
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