聯強去年全年4259億元年增8% 創歷史新高

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 18:46

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聯強 (2347-TW)2024 年 12 月營收 413 億元，月增逾一成；累計全年營收達 4,259 億元，較 2023 年同期成長 8%；聯強指出，四大業務皆呈現成長，其中聯強商用加值業務受惠於 AI 熱潮，資料中心相關產品與服務大幅成長，創歷史新高。

2024 年 12 月營收 413 億元，年減 2%，月增 15%；第四季營收 1,132 億元，小幅下滑 1%，季增 4%。累計全年營收達 4,259 億元，較 2023 年同期成長 8%。

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聯強指出，去年 12 月與第四季，聯強的商用加值業務、資訊消費業務以及通訊業務的營收，相較前年同期均保持成長。其中商用加值業務更同時改寫單月與單季的歷史新高，並有超過 12% 的年成長。

通訊業務則在第四季達到 2018 年以來的單季新高，年增 20%。聯強的半導體業務則受到前年同期有大型專案墊高基期的影響，去年 12 月與第四季營收呈現下滑。

聯強表示，累計 2024 全年，聯強商用加值業務受惠於 AI 熱潮，資料中心相關產品與服務大幅成長，帶動營收達 1,319 億元，創歷史新高，年增 9%。半導體業務因 MSP 服務客群持續擴大，連續四年創新高，去年營收達 1,572 億元，年增 9%。

通訊業務因東南亞市場需求暢旺，全年營收 207 億元，為 6 年來新高，大幅成長 24%。資訊消費業務因去年上半年市場需求疲軟，下半年雖有 AI PC 話題，但全年僅小幅年增 2%，營收 1,250 億元。

聯強提到，海外各區域通路事業，2024 年都有不錯的表現，尤其以印尼市場最為亮眼。聯強印尼去年一整年不斷改寫單月、單季的新高紀錄，12 月及第四季更年增超過三成，帶動全年營收突破 400 億大關，大幅成長 27%。