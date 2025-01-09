營收速報 - 富邦金(2881)12月營收394.55億元年增率高達315.25％
鉅亨網新聞中心 2025-01-09 19:15
富邦金(2881-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣394.55億元，年增率315.25%，月增率14.31%。
今年1-12月累計營收為3,475.60億元，累計年增率107.09%。
最新價為91.1元，近5日股價上漲0.44%，相關金融保險上漲0.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8317 張
- 外資買賣超：+11169 張
- 投信買賣超：-2838 張
- 自營商買賣超：-14 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|394.55億
|315%
|14%
|24/11
|345.17億
|484%
|16%
|24/10
|296.76億
|115%
|30%
|24/9
|227.75億
|31%
|512%
|24/8
|37.20億
|-71%
|-91%
|24/7
|434.42億
|74%
|33%
富邦金(2881-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 華碩去年營收5859億元年增逾2成 輝達RTX50新顯卡有望帶動換機潮
- 富采集團加入RE100倡議 承諾2050年達成100%再生能源目標
- 研華Q4營收優於預期 接單回溫今年可望重返成長
- 聯強去年全年4259億元年增8% 創歷史新高
上一篇
下一篇