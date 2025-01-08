〈CES 2025〉華碩展出多樣 AI 新品 讓AI觸手可及

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-08 10:59

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PC 品牌華碩於 CES 2025 線上發表會推出一系列尖端 AI 技術產品，展示融合頂尖效能、創意及環境責任的多項創新成果，從搭載先進 AI 效能的輕薄筆電，到為生產力最佳化的企業解決方案及輕巧型運算系統，致力激發個人與企業的無限潛力。

華碩展示一系列 AI 劃時代解決方案，其中包括：全球最輕的 Copilot+ P—Zenbook A14、滿足多元需求的 ASUS Vivobook 14/16 AI 筆電、專為提升企業生產力而設計的 ExpertBook B 系列商用筆電、ExpertCenter P500 系列商用桌上型電腦、新一代 AI 迷你電腦 ASUS NUC 15 Pro 系列，以及華碩首款採用 AMD 處理器的 AI 迷你電腦 ASUS ExpertCenter PN54。

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ASUS Zenbook A14：世界最輕的 Copilot+ PC

結合極簡美學與先進效能的 ASUS Zenbook A14 (UX3407)，重量低於 1 公斤，是全球最輕的 Copilot+ PC，搭載高通 Snapdragon® X 系列處理器與 Qualcomm Hexagon™ NPU，提供高達 45 TOPS 的運算效能，為使用者帶來更好的 Copilot + 體驗。

使用者可盡情體驗各種順暢的 Windows AI 功能，包括：即時字幕、小畫家中的 Cocreator 和 Generative Fill、相片應用程式的 Restyle Image 與 Image Creator 及超高解析度，未來也將推出更多功能，包括：回顧 (預覽版)、Click to Do (預覽版) 以及新版的 Windows Search。

ASUS Vivobook 14/16：全民適用的 AI 筆電

擁有卓越 AI 效能的 ASUS Vivobook 14/16 (X1407QA / X1607QA)，是一款具備更高生產力、智慧化與安全性的 Copilot+ PC。搭載超高效率的 Snapdragon X 處理器，NPU 45 TOPS，AI 運算效能較前一代提升 44%，且具備長達 19.8 小時的電池續航力。

ASUS ExpertBook B 系列：重新定義商用筆電

ASUS ExpertBook B5 (B5405/B5605) 與 ASUS ExpertBook B3 (B3405/B3605) 以無與倫比的自訂功能、全方位安全性與卓越效能，為商用筆電樹立全新標竿。ExpertBook B 系列筆電專為政府、教育與企業部門設計，提供靈活配置組合，最高搭載 Intel Core Ultra (系列 2) 處理器，支援 Intel vPro® 平台自訂選項，以配合大型企業量身打造，可升級的雙 SSD 與 SO-DIMM 插槽，輕鬆應對業務需求變化。

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower：為企業提供卓越價值和性能

結合強大性能、安全性和效率的 ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower (P500MV) 商用桌上型電腦，提供強大且高擴充性的解決方案。最高搭載 Intel® Core™ i7 處理器，釋放高達 95W TDP，最高達 38% 的節能表現，確保穩定性能和更高的能源效率，輕鬆應對高需求的應用程式和多工處理。

ASUS NUC 系列：輕巧機身內蘊 AI 最佳化效能

華碩全新 NUC 15 Pro 迷你電腦，搭載 Intel Core Ultra 9 處理器 (系列 2) 與 Intel AI Boost 技術，結合卓越性能與節省空間的完美設計，非常適合高需求的商用環境；同時還具備優異的整合效率與連接便利性，支援超高速 Wi-Fi 7 與 Bluetooth® 5.4，以滿足 AI 最佳化的商務需求；再加上 ASUS Power Sync 技術，可讓使用者同步控制 NUC 15 Pro 與相容的華碩螢幕電源開關，打造更高效節能的工作空間。

ASUS ExpertCenter PN54：小巧精悍的 AI 迷你電腦