【量大強漲股整理】邁威爾CPO躍進，誰會受惠?AR眼鏡題材有機會續航?

鉅亨研報 2025-01-09 17:38

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觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 291.43 億元，投信賣超 26.86 億元，自營商賣超 112.17 億元，三大法人合計賣超 430.47 億元 ，其中，外資、自營商連賣二日， 投信則連賣四日

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川普政府可能宣布「國家經濟緊急狀態」，並推行一項大規模關稅計畫的消息引發關注，最新公布的美國聯準會 12 月會議紀錄透露出「偏鷹」的立場，顯示聯準會在未來將放緩降息步伐，這對股市產生影響，美股四大指數漲跌互見，12 月的 FOMC 會議紀要強調，儘管經濟增長放緩，聯準會仍然堅持逐步降低通脹的立場，並會將利率保持在較高水平一段時間，此外，最新的就業數據顯示，小非農新增 12.2 萬人，創下去年 8 月以來的最慢增長，顯示市場招募需求放緩，這一數據引發對美國經濟增長放緩的擔憂，在股市方面，Nasdaq 指數下跌 0.06%，標普 500 指數上漲 0.16%，道瓊指數上漲 0.25%，費半指數則下跌 0.96%，此外，(TSM-US)台積電的 ADR 下跌 2.03%，1 月 9 日美股休市，主要是因為美國前總統卡特（Jimmy Carter）的去世，市場將進行哀悼；台股方面，加權指數今日開低震盪走低，終場下跌 326.20 點，收在 23081.13 點，成交量放大至 3819.12 億，近日台股出現連三日回檔的跡象，外資連二賣，不過因為三天的回檔，台股都未出現有爆巨量的跡象，下檔季線相對有撐，視為漲多修正，無礙中長多格局，時序進入上市櫃公司公布 12 月營收，繳出亮眼成績單的，將成為資金流向的焦點，現階段選股重於選市，未來持續關注 1/16 將舉行 (2330-TW) 台積法說會。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，下跌 0.45%，收在 1100 元，台積電的股價在 1 月 7 日創下歷史新高，達 1160 元，這一表現引發市場關注，外資機構如高盛和摩根士丹利接連發布報告，並維持對台積電的正面評級，高盛將台積電的目標價從原先的 1320 元上調至 1355 元，成為 2025 年首家調高台積電目標價的外資機構，這顯示出外資對台積電未來增長潛力的樂觀預期；(2317-TW) 鴻海，下跌 2.66%，收在 183 元，近日搭上晶片大廠輝達 AI 伺服器 GB200 出貨潮，這使其整體表現穩步攀升，鴻海日前公布了去年 12 月的營收數據，達到 6548.2 億元，較去年同期增長 42.31%，這一表現也帶動其全年營收突破 6.85 兆元，年增 11.37%，創下歷年同期新高；(2454-TW) 聯發科，下跌 2.04%，收在 1440 元，聯發科與輝達的合作，為 AI 超級電腦項目 Project DIGITS 設計了名為 GB10 Grace Blackwell 超級晶片，展示了聯發科在晶片設計領域的強大實力，這款晶片是聯發科進一步擴展其技術領先地位的一個重要里程碑，特別是在 AI 時代對超級電腦需求迅速增長的背景下，聯發科成功地在該領域占得先機。

強勢股，集中在生技股，麻疹疫情再起，流感疫苗研發核心股，(4142-TW)國光生，亮燈漲停! 再創新高! 另外 (NVDA-US)，輝達，近日宣布首度跨足 AR 眼鏡市場，並發表突破性專利，CES 展，重磅演講 AR 眼鏡概念股，(3645-TW) 達邁傳已打入 Meta 供應鏈、(6742-TW)澤米、(6672-TW)騰輝電子 - KY 因擴增實境（AR）智慧眼鏡材料生產線，已進入量產，(6237-TW)驊訊、12 月營收 4808.8 萬元，年增 23.15%，第四季業績表現亮麗，股價強勢漲停。

美國消費性電子展（CES） 2025 登場下，網通暨光通訊大廠 (MRVL-US) 邁威爾釋出重磅訊息，宣布在客製化 AI 晶片架構有重大突破，正式整合共同封裝光學元件（CPO）技術，大幅提升 AI 伺服器效能，數據傳輸比線纜高 100 倍，有望顛覆 AI 產業生態，邁威爾已與全球雲端服務供應商（CSP）龍頭亞馬遜簽署五年合作協議，供應 (AMZN-US) 亞馬遜 AWS 客製化 AI 晶片。隨著邁威爾 AI 客製化晶片整合 CPO 大躍進，將催動亞馬遜 AWS 的 AI 伺服器建置新一波高潮，(2356-TW)英業達、(2382-TW)廣達、(6669-TW)緯穎等主要代工協力廠營運將大進補，未來這些個股將有機會表現!

另外 CPO 讓資料傳輸更快，被譽為 AI 時代重要關鍵技術，(2330-TW) 台積電、(3711-TW) 日月光投控、(INTC-US) 英特爾、(AVGO-US) 博通、邁威爾等都積極搶進，業界先前普遍盼望，2025 年為 CPO 元年。

聯鈞，2024 年 11 月營收 7.87 億元，年增 63%，稅後盈餘 0.91 億元，年增 7.5 倍，每股盈餘 0.63 元，更是前一年同期的【8 倍】。聯鈞 AOC transceiver(主動式光纖模組) 出貨逐季加溫，法人看好第四季 EPS 有挑戰 2 元實力，較前一季翻倍成長，最新 2024 年公布的 12 月的營收達 8.25 億元，年增率高達 81.5%，月增率則為 4.82%，創下歷史次高，2024 年 1 至 12 月的累計營收為 75.68 億元，年增率為 40.16%，2024 年前三季的每股獲利為 1.82 元，顯示出穩健的獲利表現，預計 2025 年下半年將開始進行 800G 產品的出貨，進一步提升業績表現。

機殼廠 (3013-TW) 晟銘電 ，盤中再創新高，來到 166.5 元 ，再創近期新高!

經濟日報點名預告後也大漲 +15% 以上，再創波段新高! 驗證佳螢的選股。

(3013-TW) 晟銘電，躍身為輝達概念股，且將於第一季出貨輝達 GB200 水冷機櫃，2024 年完美封關，12 月合併營收一舉突破 10 億元大關，改寫單月營收新高，2024 年 Q4 合併營收季增 0.72%，再度改寫單季新高，優於市場預期，主要係受惠於 ODM 廠啟動新產品拉貨，而既有產品也維持動能不墜；法人看好，在 sidecar 水冷機櫃貢獻提升下，晟銘電 2025 年 Q1 合併營收有望較 2024 年 Q4 持續墊高，等於季營收有機會連 4 季創高。

網通暨光通訊大廠 (MRVL-US) 邁威爾釋出重磅訊息，宣布在客製化 AI 晶片架構有重大突破，正式整合共同封裝光學元件（CPO）技術，誰會受惠呢? 擴散效應下的 AI 伺服器 O?AR 眼鏡題材有機會續航?

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師