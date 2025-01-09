群創去年營收2165億元小增2.3% Q4中小尺寸面板出貨季增47%

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第四季來看，大尺寸合併出貨量共計 2577 萬片，季減 12.3%，低於公司預期的高個位數季減；不過，中小尺寸合併出貨量共計 7555 萬片，較季增 47%，遠優於公司預估的季增 17-19%(High teens)。