群創去年營收2165億元小增2.3% Q4中小尺寸面板出貨季增47%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-01-09 20:02
面板大廠群創 (3481-TW) 今 (9) 日公告去年 12 月營收 179.8 億元，月減 4.4%、年減 3.7%；第四季營收 536.84 億元，季減 3.2%、年增 0.5%；2024 全年營收 2165.1 億元，年增 2.3%。
群創說明，2024 年 12 月大尺寸合併出貨量共計 909 萬片，較上月增加 0.2%；中小尺寸合併出貨量共計 2456 萬片，較上月減少 2.8%。
第四季來看，大尺寸合併出貨量共計 2577 萬片，季減 12.3%，低於公司預期的高個位數季減；不過，中小尺寸合併出貨量共計 7555 萬片，較季增 47%，遠優於公司預估的季增 17-19%(High teens)。
全年來看面，群創表示，大尺寸合併出貨量共計 1 億 1071 萬片，與前年相比減少 3.7%；中小尺寸合併出貨量共計 2 億 4922 萬片，與去年相比減少 10.4%。
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