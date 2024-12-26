保戶提前領紅包！富邦人壽7.6億元保險滿期金1/22發放

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-26 17:28

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農曆新年即將到來，富邦人壽考量保戶於春節期間有較多資金週轉調度需求，因此推出二項服務，讓保戶安心過好年。首先，為協助經濟弱勢保戶獲得必要的經濟援助，富邦人壽於 2025 年 1 月 1 日起，提供保單借款利率 2.165% 紓困方案，其次，將於 2025 年 1 月 22 日提前給付農曆春節期間之生存 / 滿期金，總計給付金額約新台幣 7.6 億元。

富邦人壽表示，會持續陪伴經濟弱勢之保戶，於 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日期間，提供保單借款利率 2.165% 紓困方案，凡符合身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供每人最高額度 10 萬元新台幣，優惠期間為三年。

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保戶可透過富邦人壽官網「保戶會員專區」或「富邦人壽 APP」，於線上交易專區辦理「經濟弱勢保戶保單借款優惠利率專案」，直接填寫申請金額及上傳相關證明文件即完成申請，流程簡單快速又方便。

富邦人壽提前於 2025 年 1 月 22 日，針對保單週年日為 1 月 22 日至 2 月 2 日之生存 / 滿期金進行給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，給付總件數約 2.9 萬件，給付金額約新台幣 7.6 億元，讓保戶擁有充足資金提前做好年度理財規劃。