富邦金控及子公司獲大眾肯定 2025保險品質獎收下九項特優！

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-07 18:27

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富邦金控董事長蔡明興表示，《現代保險雜誌》為國內具指標性的保險專業雜誌，《現代保險雜誌》每年舉辦之保險品質獎是國內最具影響力的保險類獎項之一，其結果反映消費者對產壽險公司最直觀的評價，亦獲各界肯定與重視。此次富邦金控及子公司能在《現代保險雜誌》「第 31 回全國最佳壽險公司暨金控公司排行榜大調查」中脫穎而出獲得「2025 保險品質獎」九項特優獎項，實屬榮幸。未來，富邦金控及旗下子公司也將持續秉持「正向力量 成就可能™」品牌精神，致力提供消費者及企業最完整多元的金融產品與服務，朝「亞洲一流金融機構」願景邁進。

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富邦人壽蟬聯《保險品質獎》四項特優肯定 專業形象深烙人心

富邦人壽總經理陳世岳表示，富邦人壽秉持以人為本的精神，發揮金融保險專業，整合保險科技，持續推出各項創新商品及服務、擴大服務觸角。除規劃各類專業培訓課程，強化同仁業務實力，並在銷售服務流程中，全面導入保險科技運用，致力提供各客群全面完善的保險規劃，以達成公平待客、普惠金融的目標。並陸續推出多元理賠服務，如開辦「理賠聯盟鏈」、「理賠醫起通」服務、「視訊理賠」服務等，實踐保戶「關懷零距離」的理想。除了透過保障與服務彰顯保險的價值，也積極推動各項 ESG 行動，如多年投入川廢快篩調查、長期捐助微型保險保費等，致力促進社會之共好！專業、穩健經營、積極投入公益參與之形象，深獲民眾信賴與肯定。

《現代保險雜誌》「2025 保險品質獎」，富邦金控榮獲「最值得推薦」特優；富邦人壽獲「知名度最高」、「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」四項特優，由金管會彭金隆主委頒發獎項予富邦人壽陳世岳總經理 (左)。(圖 / 富邦金提供)

富邦產險榮膺《保險品質獎》四項特優肯定 穩居企業首選產險公司

富邦產險總經理賴榮崇表示，根據《現代保險雜誌》「千大企業保險購買行為及滿意度調查」，有接近 9 成的企業以「為相關風險做危險管理」作為投保時的重要考量，富邦產險有感於企業客戶若遭逢意外便有鉅額損失的風險，迄今投入損害防阻近 30 年，致力提供企業各種風險樣態的損害防阻服務，同時，也與時俱進導入各項新技術，除創新提供紅外線空拍機檢測服務及導入各式風險評估模型，因應工業 4.0 時代來臨，富邦產險亦針對無人工廠的安全性進行深入研究，並同步取得 CMSE 國際機械安全專家認證，與企業客戶攜手提升生產安全。此外，近年極端氣候所造成的環境與經濟衝擊愈加顯著，富邦產險亦支持客戶發展綠色能源，整合保險商品及風險諮詢服務，並強化新興綠能、再生能源風險管理資源，協助客戶轉型。