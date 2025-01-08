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外資中止連三買 拿台積電開刀 2天逢高調節了1.7萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-08 17:55

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外資中止連三買 拿台積電開刀 2天逢高調節了1.7萬張。(鉅亨網資料照)

台股今 (8) 日開低走低，終場量縮下挫 243 點、收在 23,407 點；三大法人全站賣方，外資更終止連三買，調節台積電、鴻海、中鋼與台塑等權值股，尤其在台積電已連二賣，累計近兩日提款達 1.7 萬張。

三大法人合計賣超 190.21 億元，外資轉賣 62.04 億元，自營商同樣轉賣 7.67 億元，投信賣超 20.5 億元，已連三賣；期貨方面，外資大幅增持空單 7,106 口，未平倉空單水位提升至 37,452 口。


外資賣超瞄準權值電子與傳產股，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 繼昨日創高後，今日外資續賣近 1.3 萬張，鴻海 (2317-TW) 達 1.1 萬張，傳產包括長榮航 (2618-TW)、台塑 (1301-TW) 與中鋼 (2002-TW) 都至少 7 千張以上，其他如台新金 (2887-TW)、南亞科 (2408-TW) 也都入列外資賣超前十名。

外資買超則偏好低基期電子股，如聯電 (2303-TW)(UMC-US)、英業達 (2356-TW)，張數都達 6 千張以上，也大手筆加碼國泰金 (2882-TW) 達 1.5 萬張，為外資買超第一名，其他如耿鼎 (1524-TW)、華航 (2610-TW) 都獲青睞。

投信則與外資對作，外資買華航、賣長榮航，投信則與其相反，加碼長榮航近 1.5 萬張，調節華航 5 千張；自營商則在台積電上與外資不同調，逆勢加碼台積電近千張。

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三大法人外資台股台積電調節鴻海英業達聯電

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台積電1105-2.21%
鴻海188-1.05%
華航26.050.19%
耿鼎40.359.95%
國泰金68.8-0.43%
英業達52.61.74%
聯電42.70.83%
南亞科27.45-3.35%
台新金17.650.00%
中鋼18.9-0.26%
台塑33.25-3.76%
長榮航47.20.64%
台積電211.42-3.90%
聯電 ADR6.39-3.62%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿8.87
加權指數法興(購) 槓桿7.91
加權指數法興(售) 槓桿9.39
加權指數法興(售) 槓桿9.74

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