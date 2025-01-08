外資中止連三買 拿台積電開刀 2天逢高調節了1.7萬張

台股今 (8) 日開低走低，終場量縮下挫 243 點、收在 23,407 點；三大法人全站賣方，外資更終止連三買，調節台積電、鴻海、中鋼與台塑等權值股，尤其在台積電已連二賣，累計近兩日提款達 1.7 萬張。

三大法人合計賣超 190.21 億元，外資轉賣 62.04 億元，自營商同樣轉賣 7.67 億元，投信賣超 20.5 億元，已連三賣；期貨方面，外資大幅增持空單 7,106 口，未平倉空單水位提升至 37,452 口。

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投信則與外資對作，外資買華航、賣長榮航，投信則與其相反，加碼長榮航近 1.5 萬張，調節華航 5 千張；自營商則在台積電上與外資不同調，逆勢加碼台積電近千張。