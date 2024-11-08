國產Q3每股賺0.73元創同期高 前三季EPS 3.09元賺贏去年整年
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-08 19:06
混凝土廠國產 (2504-TW) 今 (8) 日公告第三季財報，稅後純益 8.6 億元，年增 15.3%，每股純益 0.73 元，創同期新高；累計前三季稅後純益 36.42 億元，年增 55.1%，每股純益 3.09 元，賺贏去年整年。
國產第三季營收 53.68 億元，年增 4.5%、毛利率 24.5%，年增 0.9 個百分點、營業利益 10.67 億元，年增 8%、營益率 25.6%，年增 2.4 個百分點；累計前三季營收 160.2 億元，年增 4.3%、毛利率 25.6%，年增 2.4 個百分點、營業利益 33.29 億元，年增 15.1%、營益率 20.8%，年增 1.9%。
國產也公告 10 月營收 17.89 億元，月增 1.9%、年減 3.1%；累計前 10 月營收 178.1 億元，年增 3.5%。若扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢，其中與混凝土相關的本業，10 月國內銷售金額達到 15 億餘元，也進入營收「月月增」的旺季。
國產表示，AI 熱潮加大撐高了全台科技大建設規模，也促進低碳願景的迫切需求，國產持續低碳策略進程，本週更有 7 款常規的低碳混凝土產品，率先同業獲得內政部委託台灣建築中心核發的低碳循環建材認定證書，帶旺未來營運優勢佈局。
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