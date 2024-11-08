國產Q3每股賺0.73元創同期高 前三季EPS 3.09元賺贏去年整年

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國產也公告 10 月營收 17.89 億元，月增 1.9%、年減 3.1%；累計前 10 月營收 178.1 億元，年增 3.5%。若扣除去年售出大陸常熟廠的比較基期因素，整體呈現相當穩健的營運態勢，其中與混凝土相關的本業，10 月國內銷售金額達到 15 億餘元，也進入營收「月月增」的旺季。