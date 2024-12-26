國產化比例至少95%！豐田擬在上海獨資建新廠生產Lexus純電動車

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-26 10:18

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《日經新聞》日前報導稱豐田決定在中國獨資蓋廠，用來生產豪華品牌 Lexus 的電動車款，豐田與 Lexus 中國迄今均未對此報導置評，但早在今年 6 月，就有消息傳出豐田正與相關部門洽談，在上海投資興建與特斯拉 (TSLA-US) 中國工廠類似、百分百獨資的 Lexus 工廠的可能。

若能成功建廠，豐田將成為首個在中國單獨興建工廠的日本車廠，同時也是繼特斯拉之後在上海獨資建廠的第二家外資企業。

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知情人士透露，豐田希望能爭取到和特斯拉中國相似的待遇，從稅收優惠到政策支持，從土地使用權到無需本土合資夥伴等，豐田幾乎是想複製特斯拉的所有優惠條件，但當時洽談還遠遠未到最終確定階段。

日經報導稱豐田已確定上海市內的工廠建設用地，預估將在 2027 年左右投入運營，具體建廠時間及地點則尚未透露。該廠將專門生產 Lexus 電動車，車尾也會有中文標誌，規劃中國本土零件使用率達到 95% 以上，生產的新車在中國市場銷售的同時，將同步銷往日本以及其他海外市場。

不久前，豐田也在中國國家知識產權局申請註冊一款全新 SUV 的專利圖，該車款就是此前發佈的 Lexus LF-ZL 純電動概念車的量產版本。新車定位旗艦級，車身尺寸對標問界 M9，達到 5300×2020×1700 毫米，除車高略遜一籌外，其餘尺寸均超越了 M9。

此外，模組化的車身結構，搭載最新的棱鏡電池，號稱續航里程能達到 965 公里，配備 12.8 吋中控螢幕，具備 AI 系統能自動學習駕駛習慣，這款量產車型會在 2026 年後才會發佈，也符合豐田在中國建廠後再生產的時間節點。

在豐田電動化的路上，Lexus 在內部擔任著帶頭轉型的角色。根據豐田社長佐藤恆治自上任以來推行的「電動車優先」戰略，豐田預計 2026 年將投入 10 款純電動汽車，年銷量達到 150 萬輛，2030 年純電動車銷量達 350 萬輛。

在豐田的規劃中，Lexus 最終將轉型為純電品牌，2026 年開始將使用電動車專用製造平台為 Lexus 開發新型電動車。

豐田預估，到 2030 年，旗下所有車型提供純電版本，在中國、北美、歐洲實現 100% 純電車型銷售，目標全球銷量 100 萬輛。到 2035 年，則徹底轉型為純電品牌。

另外，從銷量上看，Lexus 也是豐田在中國車市內相對堅挺的品牌，雖然業績下滑，但情況比其他日本車廠好。去年豐田在中國銷量下滑 2%，Lexus 銷量則逆勢成長 3%。