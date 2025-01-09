〈CES 2025〉營邦聯手Unigen打造AI伺服器 性能大幅提升

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-09 11:13

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機殼廠營邦 (3693-TW) 於 CES 2025 攜手 Unigen 攜手打造 AI 伺服器，推出高效能運算產品 EB202-CP-UG 邊緣 AI 解決方案，性能突破每秒 400 兆次運算 (TOPS)，展現 AI 技術應用的全新高度。

營邦指出，EB202-CP-UG 基於營邦 EB202-CP 平台所開發，為一款以 AMD(AMD-US)EPYC Genoa 處理器架構為核心的 2U 儲存伺服器，採用 8 顆 Unigen Biscotti E1.S AI 模組取代傳統的 E1.S SSD，不僅大幅提升散熱效率，更優化每瓦性能表現，具高效能與長期低成本運作的雙重優勢。

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營邦說明，EB202-CP-UG 採用 Capella 主板平台，支援 AMD EPYC(Genoa) 處理器，配備 128GB 高速 DDR5 記憶體、雙模組化節能電源供應器，以及每個 AI 模組內的雙 Hailo-8 AI 推理加速器，實現高效能表現。

另外，伺服器整合 Linux Ubuntu 作業系統與 Network Optix 的 VMS/AI 軟體，適用於安全監控等需要即時分析的場景。