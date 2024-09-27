營邦深化與輝達、AMD和英特爾合作 明年推NPU AI伺服器

機殼廠營邦 ( 3693-TW ) 持續深化與輝達 ( NVDA-US )、AMD( AMD-US ) 及英特爾 ( INTC-US ) 等國際大廠合作，規劃 2025 年開發多款神經網處理器 (NPU) 及 5U 10GPU AI 伺服器，藉由結合最新 NPU、DPU 及 GPU 技術，鞏固 AI 存儲伺服器領先地位。

營邦過去以多款 AI 伺服器搭配輝達最新 BlueField-3 DPU 打造 AI 存儲應用，並成功搶下北美存儲客戶訂單。

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營邦表示，已將 NPU 的 AI 伺服器納入 2025 年的產品開發規劃，此系列 NPU AI 伺服器將可顯著提升 AI 推理的效率，尤其在即時數據處理和高效能運算場景中發揮關鍵作用。