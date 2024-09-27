營邦深化與輝達、AMD和英特爾合作 明年推NPU AI伺服器
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-27 10:35
機殼廠營邦 (3693-TW) 持續深化與輝達 (NVDA-US)、AMD(AMD-US) 及英特爾 (INTC-US) 等國際大廠合作，規劃 2025 年開發多款神經網處理器 (NPU) 及 5U 10GPU AI 伺服器，藉由結合最新 NPU、DPU 及 GPU 技術，鞏固 AI 存儲伺服器領先地位。
營邦過去以多款 AI 伺服器搭配輝達最新 BlueField-3 DPU 打造 AI 存儲應用，並成功搶下北美存儲客戶訂單。
營邦 AI 伺服器產品包含 F2026-01-G5 高密度 AI 存儲平台以及 EB202-CP GPU AI 邊緣伺服器，即是搭載輝達 BlueField-3 DPU，可提供高效的數據處理能力，以及高效能存儲解決方案。
營邦表示，已將 NPU 的 AI 伺服器納入 2025 年的產品開發規劃，此系列 NPU AI 伺服器將可顯著提升 AI 推理的效率，尤其在即時數據處理和高效能運算場景中發揮關鍵作用。
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