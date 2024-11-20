營邦攜手Broadcom 推出SAS4 JBOD存儲設備
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-20 16:44
機殼廠營邦 (3693-TW) 今 (20) 日與 Broadcom 在美國運算大會 (SC24) 聯合宣布，推出全新 SAS4 JBOD 產品系列，突破性能瓶頸，技術顯著提升，確保資料傳輸過程的高可靠性及穩定性，以滿足日益增加的高效能存儲需求。
營邦說明，全新的 SAS4 JBOD 系列搭載 Broadcom 最新一代的 SAS4 Expander，並採用雙擴展模組設計，提供雙路徑冗餘 (dual path redundancy)，使得資料傳輸的過程，更可靠、穩定。
此外，這系列產品提供多樣化的儲存配置，且支援 SAS 與 SATA 傳輸介面，兼容 3.5” 及 2.5”HDD 與 SSD 等存儲設備，以滿足各式企業以及資料密集型應用的需求。JBOD 解決方案也特別針對雲端備份、AI 資料存儲及高效能資料擴充應用而設計。
營邦進一步說明， Broadcom SAS4x24 Expander 是此產品系列技術革新的核心，能夠提供高達 24Gb/s 的頻寬，相較於前代的 12Gb/s 控制器，效能提升達 100%。此技術的引入，大幅提升了資料傳輸量、減少了延遲，並加強了資料的安全性。
營邦董事長梁順營指出，隨著 AI 技術推動，市場對儲存解決方案的需求也與日俱增，透過與 Broadcom 的合作，開發 SAS4 JBOD 系列，滿足企業、雲端及 AI 環境中對高效能資料存儲的應用需求。
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