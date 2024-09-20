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營邦攜手印度台北協會 推動印度伺服器產業

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-20 10:03

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營邦攜手印度台北協會，推動印度伺服器產業。(圖：營邦提供)

機殼廠營邦 (3693-TW) 攜手印度台北協會 (ITA)，雙方合作推動印度伺服器產業。ITA 會長葉達夫 (Manharsinh Laxmanbhai Yadav) 與副會長楊丹杰 (Dhananjay Yadav) 也拜訪營邦總部，針對台灣與印度間的伺服器產業創新及合作做了深度的交流。 

營邦指出，會談主軸圍繞營邦在印度開發伺服器產業合作前景，印度正加速推動數位轉型，對高效能伺服器及 AI 儲存解決方案的需求不斷成長。 


因此雙方共同討論在印度市場如何推動 AI 伺服器資料中心、雲端數據中心，以及高效能運算等領域的深層合作，營邦也對雙方未來的合作表示樂觀，對於在印度的戰略布局充滿信心。 

營邦董事長梁順營表示，此次交流有助於加強營邦在印度的影響力，並為印度市場的成長和創新提供更大的價值，期待與印度的合作夥伴在 AI 伺服器及儲存解決方案等高科技領域展開具體合作，共創雙贏局面。 

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營邦機殼AI伺服器儲存解決方案

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