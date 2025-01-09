〈焦點股〉美東碼頭罷工危機解除 航運三雄運價承壓重摔逾4%
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 11:28
美國國際碼頭工人協會（ILA）與資方美國海事聯盟（USMX）於 8 日宣布達成新的六年總合約暫時協議，將避免原定於 1 月 15 日的碼頭罷工，消息一出，航運三雄長榮、陽明、萬海今（9）日股價紛紛下挫，其中長榮跌幅最深逾 5%。
根據《CNBC》報導指出，雙方在聯合聲明中表示，新合約不僅保護現有 ILA 工作機會，也為引進新技術建立框架，讓東部和墨西哥灣沿岸港口更現代化、更安全及更有效率，有助維持供應鏈穩定，不過，協議仍須待 ILA 工會成員和 USMX 成員批准，在此之前，現有合約將繼續有效。
海運業對此協議憂喜參半。雖然供應鏈壓力得以緩解，但貨攬業者日前指出，碼頭勞資協商成功，美西線有些航商牌價降減 700、800 美元，力守 4,000 美元關卡，美東線跌破 6,000 美元大關，航商持續下修運價搶貨，並在農曆年節至節後工廠復工前，慢慢消化囤貨。
受此影響，航運三雄今日股價走弱，長榮 (2603-TW) 跌幅逾 5%、陽明 (2068-TW)、萬海 (2615-TW) 均跌近 4%。
根據上海出口運價指數 SCFI 2025 年首周報價，上海到美西每 40 呎櫃運價 4,997 美元，過去四周上漲 1,688 美元、年增 80%；到美東每 40 呎櫃運價 6,418 美元，過去四週上漲 1,494 美元、年增 63％。
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