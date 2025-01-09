汎瑋去年12月營收年月雙增 AI帶動高性能電子材料出貨強勁
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-01-09 10:29
汎瑋 (6967-TW) 今 (9) 日表示，受惠 AI 伺服器市場的蓬勃發展，帶動了高性能電子功能性材料需求，去年 12 月合併營收 1.15 億元，呈年月雙增。
汎瑋 2024 年 12 月營收 1.15 億元，月增 16.8％，年增 2.47％；累計全年營收 13.42 億元，年增 0.59％。
汎瑋指出，受惠於 AI 伺服器市場的蓬勃發展，帶動了對高性能電子功能性材料的需求，包括散熱、噪音抑制、緩衝等材料皆有良好的出貨動能，加上公司在電動車和工業電腦等新興應用領域的布局也取得了顯著成效，進一步擴大營收來源。
展望 2025 年，汎瑋將以「三箭齊發」的策略，持續在新產能、新客戶開發及利基型市場拓展上取得突破，進一步鞏固在高附加值市場的地位，同時將持續專注於技術創新，積極開發符合市場需求的新產品，並緊抓 AI 產業高速發展的契機，為整體營運注入穩健且持續的成長動力。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
下一篇