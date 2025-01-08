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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估下修至-0.45元，預估目標價為74.00元

鉅亨網新聞中心 2025-01-08 22:15


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.44元下修至-0.45元，其中最高估值0.21元，最低估值-0.88元，預估目標價為74.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.21(0.21)0.951.832.68
最低值-0.88(-0.88)0.260.522.68
平均值-0.38(-0.38)0.621.152.68
中位數-0.45(-0.44)0.61.052.68

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值33.37億44.45億60.57億53.54億
最低值30.21億36.41億42.76億53.54億
平均值31.10億38.64億47.82億53.54億
中位數30.92億38.30億47.06億53.54億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34-1.67
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億23.23億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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